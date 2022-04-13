Появилось видео расстрела украинских солдат из танка ВСУ в упор

Avia.pro: украинский танк Т-72 по ошибке расстрелял половину мотострелковой роты ВСУ

Появилось видео, как экипаж танка Т-72 Вооруженных силы Украины (ВСУ) атаковал собственных военнослужащих из группы территориальной обороны. Кадры публикует издание Avia.pro.

На опубликованных кадрах видно, что рядом с группой военных находится боевой танк. Внезапно он открыл огонь, в упор стреляя в украинских военнослужащих. Сразу же началась стрельба из танкового пулемета, а позднее послышался еще один выстрел из главного калибра.

По информации издания, что командир Т-72 ошибочно принял свои же подразделения за российских военнослужащих и поэтому немедленно открыл огонь из 120-миллиметровой пушки. Военные ВСУ осматривали пораженную боевую бронированную машину и делали фото, из-за чего экипаж украинского танка заподозрил неладное.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ), экипаж которого работал в укрытии в промышленной застройке. Танк обнаружил расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА).