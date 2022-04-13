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В ООН прокомментировали заявления Байдена о «геноциде» на Украине

Генсек ООН Гутерриш заявил о неготовности судить, происходит ли геноцид на Украине
Антониу Гутерреш

Антониу Гутерреш. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что не готов судить о том, происходит ли на Украине геноцид, поскольку подобные заключения выносят соответствующие юридические структуры. Так дипломат прокомментировал заявления президента США Джо Байдена, назвавшего политику президента России Владимира Путина на Украине «геноцидом». Его слова приводит РИА Новости.

«Понятие "геноцид" четко определяется международным правом​​​. И мы в ООН опираемся на окончательное определение соответствующих юридических структур. Так что мы глубоко обеспокоены нарушением прав человека. Но мы оставляем определение того, является ли ситуация геноцидом или нет, юридическим органам, которые имеют к этому отношение», — пояснил он в ходе пресс-конференции.

Ранее в апреле Байден, комментируя ситуацию с подорожанием топлива в стране в ходе визита в штат Айова, намекнул, что считает политику Путина применительно к Украине «геноцидом».

В Кремле такие заявления американского лидера назвали неприемлемыми. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также напомнил, что Вашингтон в новой и новейшей истории совершал «известные деяния».

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Марина Совина
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