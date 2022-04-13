Уровень безработицы на Камчатке составляет 1,4 процента и является самым низким в России

Назван российский регион с самым низким уровнем безработицы. Об этом пишет агентство Прайм.

Так, власти Камчатки заявили, что уровень безработицы в крае — самый низкий по России (1,4 процента), а экономика региона растет по всем показателям. В пресс-службе администрации добавили, что по итогам 2021 года на Камчатке на 4,5 процентов выросла реальная зарплата и на 3 процента — реальные доходы населения.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на результаты опроса аналитиков заявило, что безработица в России по итогам текущего года может увеличиться более чем в два раза по сравнению с показателями первого квартала. Сообщалось, что ее уровень может превысить девять процентов, что станет максимумом более чем за десять лет. По прогнозу фонда «Центр стратегических разработок», к концу текущего года в зоне риска в России будет около двух миллионов рабочих мест, а улучшение ситуации можно ожидать только в 2023 году.

