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На Юрубчено-Тохомском месторождении стартовала всероссийская акция ко Дню Победы

Сотрудники «Востсибнефтегаза» развернули масштабную копию Знамени Победы

Фото: «Роснефть»

На Юрубчено-Тохомском месторождении в Красноярском крае сотрудники компании «Востсибнефтегаз» (предприятие НК «Роснефть») совместно с представителями всероссийского общественного движения «ЮНАРМИЯ» развернули масштабную копию Знамени Победы. Об этом говорится в сообщении «Роснефти».

Знамя Победы, водружённое в 1945 году над Рейхстагом военнослужащими Красной Армии А. Берестом, М. Егоровым и М. Кантария, является одним из общепризнанных символов победы над фашизмом. С 2015 года копии Знамени размером 200 квадратных метров разворачивают в различных регионах России в канун празднования Дня Победы.

Юрубчено-Тохомское месторождение, которое разрабатывает «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» стало первым объектом нефтегазовой отрасли, где прошла всероссийская акция. В торжественной церемонии приняли участие свыше 70 сотрудников предприятия. Участники отметили организаторов проекта за их работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и сохранению памяти о подвиге наших дедов и прадедов.

В актовом зале для сотрудников и юноармейцев прошел показ документального фильма «Война во льдах и подо льдами» о героической обороне Диксона — малоизвестном факте военного столкновения с немецко-фашистскими захватчиками на территории Красноярского края.

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Татьяна Романова
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