Назван способ избежать удаления со смартфона приложений из AppStore

Telegram-канал «Эксплойт» посоветовал россиянам отключить удаление приложений на iPhone

Россиянам рассказали о способе, который поможет избежать исчезновения со смартфона приложений, которые были удалены из AppStore. Воспользоваться ей посоветовал Telegram-канал «Эксплойт».

«Apple может просто взять и удалить приложение с телефона пользователя, и тот факт, что подобных прецедентов не было, вовсе не означает, что это невозможно. Чтобы обезопасить гаджет, необходимо зайти в настройки, открыть "Экранное время", затем — "Контент и конфиденциальность", и включить бегунок. После этого нужно перейти в "Покупки в iTunes и App Store" и в поле "Удаление приложений" выставить "Нет"», — написали авторы канала.

Кроме того, они назвали еще одну ситуацию, при которой приложение может пропасть со смартфона — из-за функции выгрузки редко используемых приложений в облако. Отключить ее можно, деактивировав пункт «Сгружать неиспользуемые».

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