Прокуратура проверит сообщения об утечке данных из базы мэрии Благовещенска

Прокуратура проверит информацию об утечке данных из базы мэрии Благовещенска за 3 года

Прокуратура Амурской области проверит сообщения о размещенной в открытом доступе базы данных мэрии Благовещенска за трехлетний период. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«В ходе проверки прокуратура оценит соблюдение администрацией законодательства о кибербезопасности в Интернете, проверит соблюдение законодательства при обработке персональных данных», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

По информации «Коммерсанта», хакеры выложили в Сеть базу электронных писем Министерства культуры, администрации города Благовещенска и аппарата губернатора Тверской области объемом более 700 Гб. В документах, в частности, есть информация о зарплатах, увольнениях, а также дефектах объектов культурного наследия.

1 марта стало известно, что личные данные клиентов «Яндекс.Еды» были слиты в открытый доступ. Представители компании рассказали, что утечка произошла в результате недобросовестных действий одного из сотрудников. Они заверили, что после инцидента ужесточили подход к хранению чувствительной информации. После этого в сети распространились сообщения о появлении сайта с картой, на которой якобы были визуализированы утекшие данные. Уточнялось, что ресурс предоставлял имена клиентов, их домашние адреса, номера телефонов и суммы заказов.