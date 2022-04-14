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США отказались отменить санкции против Ирана

Пресс-секретарь Госдепа заявил о несогласии США разморозить активы Ирана в третьих странах

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что власти страны не соглашались разморозить активы Ирана в третьих странах, заблокированные по инициативе Вашингтона, сообщает ТАСС.

Прайс заявил, что США отказались отменить санкции против Ирана. Он объяснил несогласие страны снять ограничения позицией по иранской ядерной сделке.

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«Все наши санкции сохраняются и будут сохраняться, пока мы не сможем обеспечить общее возвращение к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)», — отметил пресс-секретарь Госдепа.

Представитель ведомства добавил, что в СМИ транслировались «ложные утверждения о сделках по задержанным лицам» и о санкциях. По его словам, переговоры по СВПД и освобождению граждан США, находящихся в Иране, продолжаются.

«К сожалению, на самом деле у нас нет каких-либо прорывов, о которых мы могли бы объявить», — заявил Прайс.

Ранее Иран назвал условия для возобновления ядерной сделки. Среди главных — отказ США от введения новых санкций против Тегерана, одобренные Конгрессом гарантии невыхода США из договоренностей и снятие ограничений на экспорт иранской нефти.

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Марина Совина
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