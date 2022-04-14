Пресс-секретарь Госдепа заявил о несогласии США разморозить активы Ирана в третьих странах

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что власти страны не соглашались разморозить активы Ирана в третьих странах, заблокированные по инициативе Вашингтона, сообщает ТАСС.

Прайс заявил, что США отказались отменить санкции против Ирана. Он объяснил несогласие страны снять ограничения позицией по иранской ядерной сделке.

«Все наши санкции сохраняются и будут сохраняться, пока мы не сможем обеспечить общее возвращение к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)», — отметил пресс-секретарь Госдепа.

Представитель ведомства добавил, что в СМИ транслировались «ложные утверждения о сделках по задержанным лицам» и о санкциях. По его словам, переговоры по СВПД и освобождению граждан США, находящихся в Иране, продолжаются.

«К сожалению, на самом деле у нас нет каких-либо прорывов, о которых мы могли бы объявить», — заявил Прайс.

Ранее Иран назвал условия для возобновления ядерной сделки. Среди главных — отказ США от введения новых санкций против Тегерана, одобренные Конгрессом гарантии невыхода США из договоренностей и снятие ограничений на экспорт иранской нефти.