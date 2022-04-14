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Российские эковолонтеры проведут более 40 уборок по всей стране

Волонтеры при поддержке РЭО проведут более 40 уборок в российских регионах

Фото: Киселев Сергей / АГН «Москва»

Российский экологический оператор (РЭО) проведет масштабные субботники в российских регионах. Как уточнил в беседе с журналистами «360» гендиректор РЭО Денис Буцаев, в период с 25 по 15 мая планируется провести около 40 уборок на природных территориях, берегах рек и водоемов, а также на лесопарковых городских участках.

Собеседник телеканала указал, что в мероприятиях примут участие более 2000 добровольцев, в том числе представители волонтерского движения «Делай!». «Это будут периодические акции, направленные на помощь особо охраняемым природным территориям в ликвидации стихийных свалок. Впоследствии волонтерские отделения смогут взять под шефство определенные природные участки», — добавил он.

Глава РЭО отметил, что такие субботники продолжат проводить по всей стране в течение года. По его словам, подобные акции развивают эковолонтерское движение и приучают молодых россиян к осознанному потреблению.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии начался экомарафон, в рамках которого жители республики занимаются уборкой на территории городов и районов региона.

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Варвара Кошечкина
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