Спецоперацию России на Украине назвали сдерживающим экспансию НАТО фактором

Венесуэльский депутат Фариас заявил, что Россия помогает сдерживать экспансию НАТО

Депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Хесус Фариас считает, что проведение Россией военной спецоперации на Украине было необходимо и назвал действия Москвы фактором, который помогает сдерживать политику экспансии Североатлантического альянса (НАТО), сообщает РИА Новости.

«С инициативой, которую проводит Россия, ограничивается политика экспансии НАТО и начинается новая история, рождается новый мировой экономический порядок, за это мы благодарим Россию. Из Венесуэлы мы приветствуем усилия, которые предпринимает президент Владимир Путин, они реализуют огромную задачу, которую должно было бы реализовать все человечество», — заявил он.

Политик пояснил, что действия России помогают противостоять Западу, который действует методами разрушения и запугивания, таким образом уже спровоцировав огромное количество катастроф на планете.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Вашингтон хочет отправить Киеву новую партию вооружений. Отмечается, что некоторыми из них украинские военные пока не умеют пользоваться, в связи с чем им потребуется обучение.