США захотели отправить Киеву требующие обучения вооружения

Госсекретарь Блинкен заявил, что США хотят отправить Киеву вооружения, требующие обучения

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Вашингтон хочет отправить Киеву новую партию вооружений. Отмечается, что некоторыми из них украинские военные пока не умеют пользоваться, в связи с чем им потребуется обучение, сообщает РИА Новости.

«Мы рассматриваем некоторые вещи, которые требуют обучения. Некоторыми вещами, которые запросили украинцы, они еще не обучены пользоваться», — заявил Блинкен.

Он также подчеркнул, что США прилагают все усилия для того, чтобы ситуация вокруг Украины разрешилась как можно быстрее, однако понимают, что данный процесс займет «какое-то время».

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что власти США размышляют над решением по поводу возможного визита высокопоставленных представителей в Киев с целью демонстрации поддержки Украине. На данный момент рассматриваются кандидатуры, которых могут отправить в составе делегации.