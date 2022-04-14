Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США захотели отправить Киеву требующие обучения вооружения

Госсекретарь Блинкен заявил, что США хотят отправить Киеву вооружения, требующие обучения
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Sven Hoppe / Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Вашингтон хочет отправить Киеву новую партию вооружений. Отмечается, что некоторыми из них украинские военные пока не умеют пользоваться, в связи с чем им потребуется обучение, сообщает РИА Новости.

«Мы рассматриваем некоторые вещи, которые требуют обучения. Некоторыми вещами, которые запросили украинцы, они еще не обучены пользоваться», — заявил Блинкен.

Он также подчеркнул, что США прилагают все усилия для того, чтобы ситуация вокруг Украины разрешилась как можно быстрее, однако понимают, что данный процесс займет «какое-то время».

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что власти США размышляют над решением по поводу возможного визита высокопоставленных представителей в Киев с целью демонстрации поддержки Украине. На данный момент рассматриваются кандидатуры, которых могут отправить в составе делегации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил о сужении возможностей для переговоров с Россией
В России прокомментировали расследование об использовании химоружия на Украине
Спецоперацию России на Украине назвали сдерживающим экспансию НАТО фактором
Байден заявил о готовности лично поехать в Киев
В Москве арестовали сооснователя крупнейшего онлайн-магазина наркотиков
Европейские страны решили принять поэтапный запрет на российскую нефть
В США допустили выкуп российскими авиакомпаниями арендованных у Европы самолетов
Помощник президента России объяснил перевод оплаты за газ в рубли
США захотели отправить Киеву требующие обучения вооружения
США заявили о помощи по расследованию событий на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.