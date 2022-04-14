В США оценили возможности России на море

Представитель Пентагона Кирби заявил, что у России много военно-морских возможностей

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби высказался о возможностях России на море в контексте проведения специальной военной операции на Украине, сообщает РИА Новости.

Кирби прокомментировал инцидент с ракетным крейсером «Москва», на котором произошел пожар и сдетонировал боезапас. Он заявил, что трудно оценить последствия этого происшествия на российские ВМС «с абсолютной уверенностью». По словам представителя Минобороны США, у России много военно-морских возможностей.

«У них есть и было от одного до двух десятков кораблей, действующих в Черном и Азовском морях с начала операции. Тяжело сказать, каким именно будет эффект от выведения из строя этого корабля», — отметил он.

Кирби добавил, что инцидент с крейсером повлияет на военно-морской потенциал России в ближайшей мере. Однако неизвестно, воздействует ли произошедшее на ВМС России в долгосрочной перспективе.

Ранее Минобороны России сообщило, что крейсер «Москва» затонул при буксировке в условиях шторма. О пожаре и последовавших за ним детонациях боеприпасов на флагманском крейсере Черноморского флота сообщалось ночью 14 апреля. Причина произошедшего устанавливается.