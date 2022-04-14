Двое российских полицейских вымогали деньги у фигуранта дела о краже

Под Ростовом лейтенанта и капитана полиции задержали при получении взятки

В Новочеркасске Ростовской области в отношении лейтенанта и капитана полиции возбудили дело о получении взятки. Об этом в четверг, 14 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

По данным ведомства, полицейские вымогали 30 тысяч рублей у мужчины, подозреваемого в краже шести тысяч рублей с банковской карты, за переквалификацию дела. Во время передачи денег стражей порядка задержали сотрудники ФСБ.

В пресс-службе ГУ МВД России по области уточнили, что после инцидента фигурантов уволили из органов внутренних дел.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти начальника уголовного розыска Кировска задержали с применением силы.