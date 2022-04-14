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Начальника уголовного розыска Кировска задержали с применением силы

В Ленобласти с применением силы задержали начальника уголовного розыска Кировска

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Начальника уголовного розыска Кировска задержали с применением силы — коллеги повалили мужчину «лицом в пол» в его кабинете. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, задержание произошло сразу после того, как из кабинета вышел человек, записывавший свой разговор с подполковником полиции Алексеем Коневым. Сотрудники управления собственной безопасности, войдя в здание уголовного розыска Кировского района Ленобласти, на пути к кабинету Конева наткнулись на него самого. Тогда силовики жестко задержали коллегу, повалив на пол.

Предполагается, что Конев был задержан по результатам оперативного эксперимента, однако официальных данных о причинах задержания пока нет.

Ранее в Ленинградской области сотрудники ФСБ и МВД задержали бывшего главу администрации муниципального округа «Лебяженское городское поселение» Ломоносовского района Александра Магона. Следствие считает, что злоумышленник с сообщниками с 2017 по 2022 год похитил два земельных участка площадью 9,6 гектара; предполагаемый ущерб оценили в 18 миллионов рублей.

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Леонид Микуляк
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