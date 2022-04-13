ФСБ задержала бывшего главу поселения в Ленобласти

В Ленобласти ФСБ задержала бывшего главу поселения Лебяженское за хищение земли

В Ленинградской области сотрудники ФСБ и МВД задержали бывшего главу администрации муниципального округа «Лебяженское городское поселение» Ломоносовского района Александра Магона. Об этом сообщает 78.ru.

Также были задержаны двое его пособников. По версии следствия, злоумышленники с 2017 по 2022 год похитили два земельных участка площадью 9,6 гектара. Ущерб, причиненный поселению, оценили в 18 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия»).

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.