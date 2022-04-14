В российском регионе оштрафовали участников автопробега в поддержку ВС России

В Амурской области участники автопробега в поддержку ВС получили штрафы за нарушение ПДД

В Сковородинском районе Амурской области около 40 участников автопробега в поддержку российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, получили штрафы по пять тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом рассказала РИА Новости представитель местной администрации.

Власти уточнили, что мероприятие в поддержку Вооруженных сил России прошло 2 апреля. Колонна автомобилей пересекла главную улицу города Сковородино, а затем направилась на федеральную трассу и выстроилась в огромную букву Z.

Позже в администрацию и к правоохранителям начали поступать жалобы от участников акции на пришедшие штрафы в пять тысяч рублей за нарушение ПДД.

Представитель администрации пояснила, что колонне машин нужно было совершить маневры, участников автопробега сопровождали сотрудники Госавтоинспекции. Она предположила, что кто-то из автомобилистов свернул не туда, и за ним потянулись все остальные.

Собеседница агентства пояснила, что районная администрация оказывала содействие, но организацией автопробега занимались сами люди.

В полиции ситуацию со штрафами пока не комментировали.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По его утверждению, она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей ДНР и ЛНР.

