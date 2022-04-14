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ФСИН добилась ужесточения наказания Соболь

Суд заменил юристу ФБК Соболь ограничение свободы на реальный срок по санитарному делу

Фото: пресс-служба Тверского суда

Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН и ужесточил наказание бывшему юристу ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен в России) Любови Соболь, осужденной по санитарному делу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимой заменили наказание в виде ограничения свободы на реальный срок с отбыванием в колонии. Срок исчисляется со дня принятия решения о замене наказания, пояснил адвокат Владимир Воронин. Соболь предстоит провести в местах лишения свободы пять месяцев и 26 дней.

3 августа 2021 года Преображенский суд Москвы приговорил экс-юриста к ограничению свободы на 1,5 года за нарушение санитарных норм во время несанкционированной акции, прошедшей в столице в январе. В приговоре указывался запрет покидать место жительства с 22:00 до 06:00, менять его без уведомления контролирующих органов, посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Московского региона. После оглашения приговора Соболь уехала из России и была объявлена в розыск.

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Любовь Ширижик
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