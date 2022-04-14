Стало известно о сложностях у российского текстиля

News.ru: российские текстильщики пожаловались на отраслевой кризис

Несмотря на повышение спроса на российский текстиль после ухода иностранных поставщиков, отрасль пострадала от сбоев поставок, скачков цен и финансовой неопределенности. На отраслевой кризис пожаловался основатель бренда Stayhigh Денис Мудровкин в интервью порталу News.ru.



По словам Мудровкина, многие компании не успели подготовиться к резкому скачку спроса и не смогли вовремя расширить производство. Кредиты подорожали, и предприниматели призывали снизить ставки по ним.

Среди прочих сложностей эксперт выделил нарушение поставок. Отечественным производителям пришлось срочно искать новых поставщиков на фоне западных санкций. В короткие сроки найти альтернативных поставщиков, например, хлопка невозможно, сейчас компании заключают новые контракты с Индией и Турцией. Курс доллара также создает дополнительные трудности: многие зарубежные компании не признают официальный курс ЦБ РФ и завышают цены, особенно если речь идет о небольших партиях. Кроме того, отрасль столкнулась с дефицитом квалифицированных кадров. «Российская индустрия доступной моды еще не обеспечена в достаточной мере специалистами, конкурирующими с "западными коллегами"», — подчеркнул Мудровкин.

В обозримом будущем российские производители смогут восполнить спрос внутри страны. «Грамотная кредитная политика, ответственное отношение к производству, выращивание собственных кадров на местах и акцент на производство качественной и функциональной одежды — вот главные ориентиры», — подытожил бизнесмен.

Ранее эксперты легкой промышленности и дизайнеры Наталья Шеханова, Андрей Разбродин и Алиса Неоронова раскрыли судьбу модной индустрии в России. Специалисты считают, что после ухода западных брендов с отечественного рынка на фоне ситуации с Украиной внимание покупателей привлекут российские марки, у которых появится возможность заявить о себе.