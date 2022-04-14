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Таиланд захотел отменить большинство ковидных ограничений на въезд для россиян

Министр туризма и спорта Таиланда: с 1 мая планируется смягчить ограничения на въезд

Фото: Zhang Keren / Globallookpress.com

Власти Таиланда захотели отменить большинство ковидных ограничений на въезд для иностранных путешественников, в том числе россиян, с 1 мая. О планах по смягчению антикоронавирусных мер сообщает ТАСС.

Уточняется, что министр туризма и спорта королевства Пипат Ратчакитпракан предлагает отменить систему Thailand Pass, созданную для получения разрешения на въезд в страну, и туристическую программу Test & Go, позволяющую полностью привитым отдыхающим не проходить карантин.

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В случае одобрения инициативы правительством иностранцам для въезда в Таиланд достаточно иметь при себе сертификат о вакцинации от COVID-19. Кроме того, министр рассказал, что с мая также планируется заменить ПЦР-тест по прилете на антигенный, что должно упростить процедуру въезда для путешественников.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля власти Таиланда смягчили правила въезда для иностранных туристов. Теперь путешественникам не нужно сдавать ПЦР-тест перед прибытием в королевство. Кроме того, для непривитых туристов сокращен срок обязательного карантина с десяти до пяти дней. 

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Валентина Процкова
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