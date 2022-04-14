Блогеры попробуют в Иркутской области именные блюда из баранины

Блогеры и журналисты отправятся в этнотур в Баяндаевский район Иркутской области

Блогеры и молодые журналисты 29 апреля отправятся в этнотур в Баяндаевский район Иркутской области. Об этом сообщает «Орда-Инфо».

Программу тура разрабатывают совместно с администрацией района. По словам организаора Татьяны Швыдченко, уже известно, что пройдут мастер-классы по бурятской и белорусской кухне. «Блогеров будут учить готовить блюда из баранины. Это уникальная возможность прикоснуться к настоящей этнокультуре через еду. Почетным гостям в бурятской культуре преподносят именные блюда», — рассказала она.

Организатор напомнила, что в марте был организован этнотур в Осинский район. «Для многих блогеров и молодых журналистов стало открытием, что в Иркутской области так много татарских деревень, где до сих пор соблюдают традиции, готовят национальные блюда и отмечают праздники. Думаю, поездка в Баяндаевский район будет не менее интересной», — добавила она.

Принять участие в туре могут блогеры до 35 лет с числом подписчиков не менее тысячи человек.