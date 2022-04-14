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Мосгорсуд проверит судью после приговора вернувшемуся из Лондона бизнесмену

Мосгорсуд начал служебную проверку судьи по делу бизнесмена из «лондонского списка» Титова
Дмитрий Зотов

Дмитрий Зотов. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Мосгорсуд назначил служебную проверку в отношении судьи Константина Дубкова, который вынес приговор бизнесмену Дмитрию Зотову из «лондонского списка» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Адвокаты осужденного заявили, что судья во время написания приговора мог нарушить тайну совещательной комнаты, участвуя в это же время в двух других процессах. На слушаниях по апелляционной жалобе на приговор защита представила Мосгорсуду данные с сайта Никулинского суда Москвы, где указано, что 8 и 11 ноября 2021 года у судьи Дубкова назначены два заседания, а он ушел в совещательную комнату по делу Зотова 2 ноября и огласил приговор 12 ноября.

Адвокат бизнесмена отметил, что в случае подтверждения этих фактов решение судьи по делу Зотова должно быть отменено.

Зотов был признан виновным в мошенничестве — хищении у своей же компании «Трансфин-М» одной тысячи грузовых вагонов стоимостью 2,8 миллиарда рублей, за что получил семь лет заключения.

Зотов скрылся от следствия, уехав из России. Но добровольно вернулся 10 июня 2020 года, став участником «лондонского списка» бизнес-омбудсмена, которым гарантировали, что их не арестуют. Однако Зотова заключили под стражу. После обращения Титова к президенту России Владимиру Путину его освободили под подписку о невыезде. Снова в СИЗО Зотов оказался после оглашения приговора.

Против него московская полиция расследует второе уголовное дело о мошенничестве с ущербом в один миллиард рублей.

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Любовь Ширижик
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