«Победа» заявила о приостановке рейсов в Анапу из девяти российских городов

«Победа» приостанавливает рейсы в Анапу из Москвы и еще восьми городов России до сентября

Авиакомпания «Победа» заявила, что приостанавливает регулярные рейсы в Анапу из Москвы и еще восьми городов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиаперевозчика.

Уточняется, что лоукостер не будет осуществлять рейсы с июня по сентябрь 2022 года «в связи с производственной необходимостью и под влиянием совокупности внешних факторов».

«Победа» вносит вынужденную корректировку в расписание полетов из девяти российских городов: Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска, Перми, Уфы и Челябинска.

Клиентам отмененных рейсов пообещали полностью вернуть деньги за авиабилеты, приобретенные на сайте компании.

Ранее Росавиация продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов Юга и Центра России до 19 апреля. Ограничения сохраняются для воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.