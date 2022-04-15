Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

«Победа» заявила о приостановке рейсов в Анапу из девяти российских городов

«Победа» приостанавливает рейсы в Анапу из Москвы и еще восьми городов России до сентября

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

Авиакомпания «Победа» заявила, что приостанавливает регулярные рейсы в Анапу из Москвы и еще восьми городов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиаперевозчика.

Уточняется, что лоукостер не будет осуществлять рейсы с июня по сентябрь 2022 года «в связи с производственной необходимостью и под влиянием совокупности внешних факторов».

«Победа» вносит вынужденную корректировку в расписание полетов из девяти российских городов: Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска, Перми, Уфы и Челябинска.

Клиентам отмененных рейсов пообещали полностью вернуть деньги за авиабилеты, приобретенные на сайте компании.

Ранее Росавиация продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов Юга и Центра России до 19 апреля. Ограничения сохраняются для воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Американские дроны-камикадзе применили против российских танков в ДНР
Искусственному интеллекту нашли применение в творчестве
В мире заметили признаки «криптооттепели»
Тренер «Баварии» рассказал об угрозах смерти после вылета из Лиги чемпионов
Врач назвал доступные способы укрепить легкие после пневмонии
Безработного и водителя отправили в колонию за убийство россиян и разбой
На смартфонах Samsung заметили загадочные полосы
В Москве заметили пропажу одного типа квартир
Захарова раскритиковала власти Молдавии за запрет георгиевской ленты
Италия возобновила работу посольства на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.