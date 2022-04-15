Девятерых работников автосалонов заподозрили в афере на 28 миллионов рублей

В Челябинске девятерых сотрудников автосалонов заподозрили в обмане 119 покупателей

В Челябинске девятерых сотрудников двух местных автосалонов заподозрили в организации преступного сообщества. Об этом в пятницу, 15 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, злоумышленники размещали объявления о продаже машин по низким ценам. Пришедшим покупателям они рассказывали о выгодных условиях, предлагали внести первоначальный взнос и сдать старую машину в трейд-ин. После внесения задатка и заключения договора менеджеры кредитного отдела убеждали клиентов оформить кредит по низкой ставке (не более 4,9 процента), уверяя, что это предложение предоставляется банком. При этом покупателей просили указать в договоре сумму, превышающую стоимость авто, уверяя, что разница вернется после рассмотрения заявки.

Процедура подписания документов специально затягивалась, чтобы ослабить бдительность потерпевших. Позже покупатели вместо желаемой машины получали автомобили другой марки и комплектации по завышенной цене. При этом сумма первоначального взноса и машина, сданная в трейд-ин, им не возвращались. Аферисты также составляли дополнительные соглашения, по условиям которых при отказе от автомобиля люди должны были выплатить 10 процентов от его стоимости. От действий злоумышленников пострадали не менее 119 человек, общий ущерб составил более 28 миллионов рублей.

По заявлениям потерпевших были возбуждены дела по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.