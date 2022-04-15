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Бастрыкин велел проверить готовящуюся провокацию с планом подрыва эстакады в ДНР

Глава СКР поручил расследовать планы подрыва украинской стороной эстакады в ДНР

Фото: Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение начать расследование по факту подготовки украинскими незаконными формированиями провокации в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, в Константиновке планируется подорвать эстакаду, публичная провокация направлена против Вооруженных сил России. Данная информация была передана следственным органам Минобороны России.

Бастрыкин велел подчиненным установить личности причастных к совершению преступления для их привлечения к уголовной ответственности.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. Он объяснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе.

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Любовь Ширижик
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