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Врач перечислил признаки требующей вызова скорой помощи боли в животе

Врач Дэниел Гордон: внезапная боль может указывать на патологию органов брюшной полости

Фото: Globallookpress.com

Доктор общей практики Дэниел Гордон перечислил признаки внезапной боли в животе, требующей незамедлительного вызова скорой помощи. По его мнению, внезапная боль может указывать на патологию органов брюшной полости и прочие серьезные проблемы со здоровьем, поэтому ее нельзя игнорировать. Слова врача цитирует британское издание Express.

Медик объяснил, что резкая боль может указывать на воспаление аппендицита, появление камней в желчном пузыре или кровоточащей язвы в желудке. Если болевые ощущения приглушенные, но при этом отдают в район паха, это может быть признаком инфекции мочевыводящих путей или камней в почках. В случае если болевые ощущения возникают только при нажатии на живот, диагностика может заподозрить у пациента перитонит, который считается смертельно опасным осложнением аппендицита.

«Необходимо навсегда усвоить правило: внезапная сильная боль в животе требует незамедлительной медицинской помощи. Боль, отдающая в пах, зачастую связана с проблемами в мочевыводящих путях или камнями в почках. При подозрении на эти патологии лучше сразу же вызвать скорую помощь», — уточнил Гордон.

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Врач также отметил, что еще одним тревожным звоночком считается сопровождение боли в животе изменением стула или рвотой. В этом случае точно не стоит заниматься самолечением или ждать, пока все пройдет само собой.

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Юлия Кальницкая
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