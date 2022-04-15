Минобороны сообщило о восьми сбитых украинских беспилотниках

Минобороны заявило о сбитых ВС России восьми беспилотниках и одном истребителе Су-27 ВСУ

Российские военные сбили восемь беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 15 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, цели были поражены в районах населенных пунктов Изюм, Левковка, Новая Астрахань, Новая Кубань, Счастливое, Чернобаевка, а также Черновый сокол. Кроме того, недалеко от города Лозовая в Харьковской области в воздухе был сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины.

Известно также, что в районе Ясеневое Харьковской области российские войска уничтожили украинскую пусковую установку ракет «Точка-У».

О начале специальной операции России на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин пояснил, что на такие действия Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).