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В США рассказали о резком росте оборонных расходов стран Евросоюза

19FortyFive: оборонные расходы стран ЕС резко выросли после начала российской спецоперации

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Оборонные расходы стран Евросоюза (ЕС) резко выросли после начала российской военной спецоперации на Украине, рассказывает американское издание 19FortyFive.

Самым ярким примером в публикации называется Германия, оборонные расходы которой в 2021 году составили 47 миллиардов евро, но в 2022-м существенно вырастут после создания специального фонда в размере 100 миллиардов евро.

В публикации упоминаются Финляндия, которая решила в ближайшие четыре года вложить в свою оборону дополнительно два миллиарда евро, и Польша, военные расходы которой в 2023 году должны вырасти до 3 процентов национального валового внутреннего продукта (ВВП).

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«Латвия, Эстония и Литва объявили о планах увеличить свои расходы на оборону до 2,5 процента своего ВВП. Они уже тратили примерно 2 процента ВВП на оборону», — пишет издание. Также военные расходы, согласно публикации, увеличат Румыния и Болгария.

В октябре 2021 года РБК, ссылаясь на пояснительную записку к проекту бюджета на 2022–2024 годы, сообщил, что в 2022 году военные расходы в России превысят 3,5 триллиона рублей.

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Иван Потапов
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