В США рассказали о резком росте оборонных расходов стран Евросоюза

19FortyFive: оборонные расходы стран ЕС резко выросли после начала российской спецоперации

Оборонные расходы стран Евросоюза (ЕС) резко выросли после начала российской военной спецоперации на Украине, рассказывает американское издание 19FortyFive.

Самым ярким примером в публикации называется Германия, оборонные расходы которой в 2021 году составили 47 миллиардов евро, но в 2022-м существенно вырастут после создания специального фонда в размере 100 миллиардов евро.

В публикации упоминаются Финляндия, которая решила в ближайшие четыре года вложить в свою оборону дополнительно два миллиарда евро, и Польша, военные расходы которой в 2023 году должны вырасти до 3 процентов национального валового внутреннего продукта (ВВП).

«Латвия, Эстония и Литва объявили о планах увеличить свои расходы на оборону до 2,5 процента своего ВВП. Они уже тратили примерно 2 процента ВВП на оборону», — пишет издание. Также военные расходы, согласно публикации, увеличат Румыния и Болгария.

В октябре 2021 года РБК, ссылаясь на пояснительную записку к проекту бюджета на 2022–2024 годы, сообщил, что в 2022 году военные расходы в России превысят 3,5 триллиона рублей.