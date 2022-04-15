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Россиянин предстанет перед судом за попытку уничтожить материалы дела

На Сахалине ранее судимого 38-летнего мужчину обвинили в попытке уничтожить материалы дела

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

В Южно-Сахалинске ранее судимый 38-летний местный житель предстанет перед судом за попытку уничтожить материалы дела. Об этом в пятницу, 15 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Ему вменяют совершение преступления по статье 294 («Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность следователя, в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию») УК РФ.

По данным следствия, обвиняемый находился в СИЗО за совершение тяжкого преступления. В один из дней в октябре 2021 года во время проведения следственных действий, желая избежать наказания, мужчина вырвал из тома уголовного дела заявление потерпевшего и уничтожил его.

5 апреля сообщалось, что под Калининградом двоих полицейских арестовали до 23 мая по делу о коррупции. За 1,4 миллиона рублей они обещали местному бизнесмену уничтожить материалы дела, возбужденного в отношении него за мошенничество.

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Елизавета Новикова
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