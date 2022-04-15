Оформить пособие на детей от 8 до 17 лет можно будет с 1 мая

Опубликовано постановление правительства, где названы условия для получения новой выплаты на детей от 8 до 17 лет.

Оформить пособие можно будет с 1 мая. На выплату можно рассчитывать с того месяца, как ребенку исполнится 8 лет (но не раньше 1 апреля 2022 года), и до достижения им 17 лет. При назначении учитываются доходы и имущество. Если подать заявление до 1 октября этого года, пособие выплатят за весь пропущенный период.

Мера поддержки назначается на 12 месяцев, потом ее нужно продлевать. Пособия получат семьи, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум по региону на дату обращения. Размер выплаты будет отличаться от суммы пособия одиноким родителям и составит 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума для детей в регионе.

Президент России Владимир Путин 16 марта сказал, что в ближайшее время власти примут решение по увеличению соцвыплат, пенсий, зарплат в бюджетной сфере и прожиточного минимума. Позже премьер-министр страны Михаил Мишустин поручил Минтруду и Минфину разработать параметры повышения указанных выплат.

