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Володин заявил о предотвращенном Россией вероломном нападении Киева на Донбасс

Володин заявил о необходимости добиться денацификации и демилитаризации Украины
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Спецоперация России предотвратила вероломное нападение Киева на Донецкую и Луганскую народные республики, которое бы обернулось большим числом жертв. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Теперь, по его словам, важно завершить начатое и добиться реализации поставленных задач: денацификации и демилитаризации Украины, защиты наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР, а также обеспечения безопасности граждан Российской Федерации.

Марина Совина
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