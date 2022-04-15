Володин заявил о предотвращенном Россией вероломном нападении Киева на Донбасс

Володин заявил о необходимости добиться денацификации и демилитаризации Украины

Спецоперация России предотвратила вероломное нападение Киева на Донецкую и Луганскую народные республики, которое бы обернулось большим числом жертв. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Теперь, по его словам, важно завершить начатое и добиться реализации поставленных задач: денацификации и демилитаризации Украины, защиты наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР, а также обеспечения безопасности граждан Российской Федерации.