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В Башкирии пройдет конкурс «Моя трудовая династия»

В Республике Башкортостан пройдет конкурс «Моя трудовая династия» для студентов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Республике Башкортостан пройдет конкурс «Моя трудовая династия», предназначенный для студентов и преподавателей профессиональных образовательных организаций. Об этом сообщает «Башинформ».

Цель мероприятия — выявление наиболее талантливых и трудолюбивых династий республики, поощрение их вклада в рост экономики. «Не менее важно содействие возрождению, сохранению и развитию семейных трудовых традиций. Таких династий в регионе у нас много, и мы хотим, чтобы о них рассказали, чтобы студенты ими гордились», — заявил глава республиканского министерства образования и науки Айбулат Хажин.

Конкурс будет состоять из двух этапов. Участникам необходимо будет прислать заявку, указав общий трудовой стаж членов династии, количество полученных ими наград и разработанных изобретений. Затем участники будут защищать конкурсные работы. Победителей объявят в номинациях «Трудовая династия нефтегазовой отрасли» и «Моя трудовая династия».

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Евгений Шульгин
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