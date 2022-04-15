Выкуп активов уходящих из России компаний упростили

ЦБ упростил требования к кредитованию сделок по покупке активов уходящих компаний

Центробанк упростил коммерческим банкам кредитование выкупа активов уходящих из России компаний, говорится в сообщении на сайте регулятора.

До 1 января 2023 года в отношении заемщиков, которые собираются выкупать активы предприятий, прекративших работу в России, будут действовать льготные условия. В частности, к таким кредитам не будут применяться повышенные коэффициенты риска, используемые при расчете норматива достаточности капитала.

Кроме того, таким ссудам будет присваиваться более высокая категория качества. По нынешним правилам, они могут классифицироваться в третью категорию из пяти. Также банки смогут не создавать резервы на возможные потери по ссудам (учитываются в виде расходов и уменьшают капитал банка) при кредитовании выкупа доли в иностранных финансовых организациях.

С конца февраля, когда на Украине началась объявленная президентом Владимиром Путиным спецоперация, с российского рынка ушли несколько десятков иностранных компаний из разных секторов. Некоторые из них объявляли о полном прекращении деятельности в России, некоторые называли приостановку временной.

