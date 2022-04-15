В России понадеялись на скорое возобновление туров на курорты Египта

Глава Ростуризма Догузова рассчитывает на скорое возобновление туров в Египет

В Ростуризме понадеялись на скорое возобновление туров на египетские курорты. Об этом в своем Telegram-канале написала глава ведомства Зарина Догузова.

Как уточняется в сообщении, 15 апреля Догузова провела разговор по телефону с Министром туризма и древностей Египта Эль-Энани по вопросу подготовки к запуску туристического сезона. «Рассчитываем, что уже в ближайшее время российские туроператоры смогут начать постепенную реализацию туров на египетские курорты», — добавила глава Ростуризма.

Также эксперт отметила, что 15 апреля в Домодедово совершил посадку первый рейс Egypt Air из Каира. «До конца апреля также планируется запустить рейсы из Шарм-эль-Шейха и Хургады в Москву», — уточняется в Telegram-канале Догузовой.