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Россиянка побывала в Египте и предупредила о высоких рисках отравления в отелях

Читательница «Тонкостей туризма» призвала отказываться от льда в коктейлях в Египте

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россиянка отдохнула в Шарм-эш-Шейхе и предупредила о высоком риске получить пищевое отравление на курортах Египта. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, путешественница раскрыла несколько способов избежать таких проблем на отдыхе. По ее словам, в Египте очень легко отравиться обычной водопроводной водой, поэтому даже для чистки зубов она призвала использовать только бутилированную воду. «Осторожнее со льдом в коктейлях, отказывайтесь от льда, он чаще всего из воды из-под крана», — добавила читательница портала.

Она рассказала, что однажды «потеряла бдительность» и прополоскала рот как обычно. «Два следующих дня я пила только крепкий чай и овощные бульоны, ну и "Смекту" три раза в день», — пожаловалась россиянка.

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В целом туристка осталась недовольна отпуском — по ее мнению, отель, за который она заплатила 173 тысячи рублей, совсем не стоит своих денег. Прежде всего россиянку расстроило, что ее не смогли заселить в корпус, который она забронировала заранее — замену номера откладывали каждый день. «Так весь отпуск и пролетел в ожидании лучших условий», — возмутилась она.

Также ей не понравилось обслуживание в местном ресторане. «Официанты свободно говорят на итальянском и с радостью обслуживают туристов из Италии. Россиян для них не существует, дождаться официанта нереально», — описала она происходящее.

Ранее в январе часто путешествующая россиянка объяснила причины массовых отравлений туристов в отелях Египта. По ее словам, питание в ресторанах, работающих при гостиницах по системе «шведский стол», может быть опасным из-за несвежих или переспелых овощей, позавчерашних блюд и якобы свежевыжатых соков.

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Мария Гейн
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