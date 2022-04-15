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Стало известно о нарушениях властей Греции при отправке оружия на Украину

«Демократия»: Греция готовила отправку вооружений на Украину до начала спецоперации России

Фото: Petros Giannakouris / AP

Правительство Греции готовило отправку вооружений для Киева еще до начала спецоперации России на Украине, среди отправленного оружия были переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, сообщила греческая газета «Демократия».

Изданию стало известно, что в процессе передачи не были соблюдены предусмотренные законами страны бюрократические процедуры, а вооружение было отправлено в рекордно короткие сроки — всего за три дня. Автор материала призвал расследовать эти факты нарушений властей, которые ранее намеренно держались в секрете.

«Ясно, что не были соблюдены предусмотренные процедуры, в отличие от того, что делалось раньше, когда страна отправляла оружие», — говорится в статье.

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Газета отметила, что вопрос передачи вооружений даже не обсуждался в парламентских профильных комитетах, а Греция стала «одной из первых стран, которая поспешила направить военную помощь».

Ранее министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Афины не планируют продолжать поставки оружия и техники на Украину. По его словам, решение связано с опасением, что защита страны может быть ослаблена. Правительство Греции уже направило на Украину два транспортных самолета С-130, загруженных автоматами Калашникова и переносными ракетными установками.

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Дмитрий Сотак
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