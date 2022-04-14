Греция решила перестать поставлять оружие и технику на Украину

В Минобороны Греции заявили, что страна больше не будет поставлять оружие на Украину

Министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Афины не планируют продолжать поставки оружия и техники на Украину. По его словам, решение связано с опасением, что защита страны может быть ослаблена. Об этом пишет издание Euractiv.

«Оборудование, которое мы отправили в Украину, поступило из наших запасов. Об отправке еще большего количества не может быть и речи», — сказал он. Правительство Греции уже направило на Украину два транспортных самолета С-130, загруженных автоматами Калашникова и переносными ракетными установками.

При этом данные опросов, проведенных среди населения страны, показывают: 66 процентов греков не согласны с отправкой военной техники на Украину, этот шаг поддерживают только 29 процентов опрошенных.

Более того, в начале апреля группа представителей греческой общественной организации «Всемирная сеть эллинизма» передала в посольство России в Афинах петицию с извинениями за позицию, которую правительство страны заняло в отношении РФ и событий на Украине.