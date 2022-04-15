ФСБ задержала создающих в Хакасии боевые подразделения экстремистов

ФСБ выявила в Хакасии экстремистов, создающих боевые подразделения для ликвидации России

В республике Хакасия сотрудники ФСБ пресекли деятельность экстремистской организации, чьи руководители пытались создать боевые подразделения с целью ликвидации России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского управления ведомства.

Спецслужбы выявили попытки подозреваемых привлечь военнослужащих территориального гарнизона Министерства обороны России и получить доступ к оружию и боеприпасам. Они планировали насильственное изменение конституционного строя, отметили в УФСБ.

В отношении руководителя и участников организации возбуждено уголовное дело по статье 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»). Все они арестованы судом на два месяца.

В результате обысков в офисе и квартирах подозреваемых правоохранители изъяли оружие, листовки экстремистского содержания, телефоны и компьютеры.

