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ФСБ задержала создающих в Хакасии боевые подразделения экстремистов

ФСБ выявила в Хакасии экстремистов, создающих боевые подразделения для ликвидации России

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В республике Хакасия сотрудники ФСБ пресекли деятельность экстремистской организации, чьи руководители пытались создать боевые подразделения с целью ликвидации России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского управления ведомства.

Спецслужбы выявили попытки подозреваемых привлечь военнослужащих территориального гарнизона Министерства обороны России и получить доступ к оружию и боеприпасам. Они планировали насильственное изменение конституционного строя, отметили в УФСБ.

В отношении руководителя и участников организации возбуждено уголовное дело по статье 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»). Все они арестованы судом на два месяца.

В результате обысков в офисе и квартирах подозреваемых правоохранители изъяли оружие, листовки экстремистского содержания, телефоны и компьютеры.

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Любовь Ширижик
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