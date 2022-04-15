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В России предложили новые правила покупки вторички с ипотекой

Российские риелторы предложили разрешить покупать вторичку с ипотекой продавца

Фото: Alexei Moschenkov / Globallookpress.com

В России предложили разрешить продавать вторичное жилье с сохранением условий ипотеки от предыдущих владельцев, пишут «Известия» со ссылкой на письмо, направленное в правительство и Центробанк федеральной компанией «Этажи».

Представители риелторского бизнеса напомнили, что согласно российскому законодательству, сейчас при покупке квартиры банк выдает покупателю новый кредит. При действующих более высоких ставках это становится невыгодно. По мнению риелторов, новое правило, сохранение ипотечной ставки продавца для покупателя, обеспечило бы доступность вторичного жилья для россиян. Кроме того, это поддержит спрос без дополнительных субсидий со стороны государства, рассказал директор компании Ильдар Хусаинов. Он добавил, что банки смогут проверять клиента как при выдаче новой ипотеки.

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По словам эксперта ипотечного рынка Андрея Бархоты, на данный момент средние ставки по кредиту на вторичное жилье составляют 18-24 процентов. Он спрогнозировал их возможное падение до 17 процентов к июлю. «В апреле спрос на ипотеку на вторичное жилье снизился более чем на 70 процентов относительно февральских значений. Такой показатель критичен для рынка», — подчеркнула генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

Ранее руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко заявил, что в среднесрочной перспективе ключевая ставка Центробанка может снизиться до 11 процентов, а это значит, что уже через год ставки по обычной ипотеке могут приблизиться к 12 процентам годовых.

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Марина Совина
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