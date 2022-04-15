Силовые структуры
Контрабанду 167 килограммов янтаря пресекли российские таможенники
В Ленобласти таможенники нашли в машине 167 килограммов янтаря, спрятанные в чемодане
Сотрудники российской таможни пресекли контрабанду янтаря, который пытались провезти в Ленинградскую область. Об этом сообщает «Фонтанка».
При осмотре багажа пассажиров парома «Балтийск», прибывшего из Калининграда, подозрения вызвал один чемодан. Он находился в багажнике машины.
Таможенники вскрыли его и нашли спрятанные в нем пакеты с расфасованным янтарем. Общий весь изъятого составил 167 килограммов. По предварительным данным, груз стоит порядка семи миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда».