Контрабанду 167 килограммов янтаря пресекли российские таможенники

В Ленобласти таможенники нашли в машине 167 килограммов янтаря, спрятанные в чемодане

Сотрудники российской таможни пресекли контрабанду янтаря, который пытались провезти в Ленинградскую область. Об этом сообщает «Фонтанка».

При осмотре багажа пассажиров парома «Балтийск», прибывшего из Калининграда, подозрения вызвал один чемодан. Он находился в багажнике машины.

Таможенники вскрыли его и нашли спрятанные в нем пакеты с расфасованным янтарем. Общий весь изъятого составил 167 килограммов. По предварительным данным, груз стоит порядка семи миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда».