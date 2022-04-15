Пентагон заявил об отсутствии попыток России прервать поток оружия США Украине

Представитель Пентагона Кирби: США не увидели попыток РФ прервать поставки оружия Украине

Вашингтон пока не заметил попыток России остановить поставки американского оружия на Украину, заявил представитель министерства обороны США Джон Кирби во время брифинга, пишет РИА Новости.

Поток оружия

Журналисты поинтересовались, опасается ли американское руководство того, что Москва попытается перекрыть действующие маршруты поставки вооружения на Украину. Кирби рассказал об отсутствии шагов прервать поток оружия из США. Он уточнил, что США не увидели таких действий, они продолжат оказывать военную помощь Украине «настолько быстро, насколько это возможно, и в тех объемах, в каких это возможно».

Мы не видели никаких попыток России перекрыть этот поток. И мы просто будем продолжать это делать Джон Кирби представитель Пентагона

Кирби подчеркнул, что Вашингтон скрывает детали, чтобы обезопасить канал поставки. По словам представителя американского ведомства, специалисты постоянно следят за действиями военных.

Рейсы на перевалочные пункты в регионе по-прежнему осуществляются. По-прежнему происходит наземное перемещение этого материала на Украине. Каждый день на Украину поступает помощь в сфере безопасности, оружие, материалы и вспомогательное оборудование Джон Кирби представитель Пентагона

Поставки Украине

13 апреля администрация президента США Джо Байдена утвердила указ, согласно которому Украина получит военную помощь в размере 750 миллионов долларов, включая поставки гаубиц. Позднее в этот же день Белый дом сообщил, что США выделят Украине военную помощь еще на 800 миллионов долларов. В новый пакет войдут вертолеты, бронетранспортеры и артиллерия.

800 миллионов долларов составит новый пакет военной помощи США Украине, согласованный 13 апреля

В Пентагоне уточнили, что Вашингтон рассчитывает завершить отправку всей военной помощи Украине в течение месяца.

14 апреля украинская сторона обратилась к представителям компании General Atomics, калифорнийскому производителю военных беспилотных летательных аппаратов, в том числе MQ-9 Reaper («Жнец») и попросила о поставке беспилотников.

При этом США отказались отправлять своих военнослужащих на Украину. Как объяснил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, США готовы защищать НАТО, но не будут вступать к конфликт на территории Украины.

Военнослужащие США не будут принимать участие в операциях на Украине. Их нет там сейчас, однако мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО Джейк Салливан помощник президента США по нацбезопасности

Позиция Москвы

Западные страны начали поставлять оружие Киеву еще до начала специальной операции России на Украине. Москва неоднократно предупреждала, что этим они бросают ей вызов. Глава МИД России Сергей Лавров в марте сообщил, что грузы с вооружением для Украины, которые могут быть поставлены из других государств, станут законной целью для России.

Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые мы будем считать, что перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно Сергей Лавров министр иностранных дел России

Также он предостерег страны от передачи Украине советских систем противовоздушной обороны С-300.

Спецоперация

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. О ее начале в своем обращении к нации объявил российский президент Владимир Путин. Он напомнил, что на Украине долгое время совершали преступления против мирного населения и российских граждан.

Кто бы не пытался помешать нам, а тем более, создать угрозы для нашей страны и народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались

Владимир Путин президент России

Глава государства добавил, что власти готовы к любому развитию событий и приняли все необходимые решения для защиты России.