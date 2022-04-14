Украина попросила у США беспилотники «Жнец»

Украина ведет переговоры с General Atomics о поставке БПЛА MQ-9 Reaper

Украинские официальные лица на прошлой неделе провели переговоры с представителями компании General Atomics, калифорнийским производителем военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе MQ-9 Reaper («Жнец»), чтобы попросить о поставке беспилотников. Об этом сообщает Forbes.

«Сейчас у нас есть самолеты для немедленной переброски. (...) При поддержке правительства США эти самолеты могут оказаться у украинских военных пилотов в течение нескольких дней», — заявил представитель General Atomics Марк Бринкли.

General Atomics имеет богатый опыт поставки MQ-9 в другие страны. «В прошлом мы работали с правительством США, чтобы отправить MQ-9 Reaper в страну-партнера менее чем за 30 дней», — поделился Бринкли.

12 апреля официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки сообщила, что Вашингтон намерен передать Украине артиллерию. Она рассказала, что США планируют ускорить поставки оружия и будут содействовать поставкам от других союзников по аналогии с предоставленным Украине Словакией комплексом С-300.

Разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper способен проводить съемку в видимом и инфракрасном диапазонах, а также задействовать лазерный дальномер-целеуказатель. Пятитонный дрон, созданный американской компанией General Atomics, эксплуатируется с 2007 года.