Киркоров прокомментировал внешнее сходство с сыном Стоцкой

Певец Филипп Киркоров прокомментировал внешнее сходство с сыном певицы Анастасии Стоцкой

Эстрадный певец Филипп Киркоров прокомментировал внешнее сходство с сыном певицы Анастасии Стоцкой. Своим мнением он поделился в интервью для «Комсомольской правда», опубликованном на сайте KP.RU.

Известно, что в начале 2000-х Киркоров занимался продвижением исполнительницы, им приписывали роман. Позже у Стоцкой в браке родился ребенок. Многие фанаты отмечали сходство ее сына с Киркоровым. 54-летний артист опроверг слухи об этом: «Во-первых, я в то время еще был в отношениях».

«И все-таки Стоцкая — это нечто особенное в моей жизни. Для меня это самый яркий пример того, на каком уровне должны были складываться отношения Филиппа Киркорова и еще кого-то. Как пара, я уверен, мы до сих пор были бы вместе и уже отпраздновали бы 20-летие в этом году», — признался Киркоров.

Ранее он прокомментировал свой десятилетний брак с жстрадной певицей Аллой Пугачевой. Исполнитель сказал, что в последний раз виделся с Пугачевой около трех-четырех лет назад. Он подчеркнул, что пути бывших супругов давно разошлись, но это не мешает ему с теплотой вспоминать их отношения.