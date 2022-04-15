Легионер «Динамо» удивился уровню футбола в России

Футболист «Динамо» Лаксальт признался, что ожидал более легкой игры в чемпионате России

Уругвайский защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт поделился впечатлениями от выступлений в России. Интервью с игроком опубликовано на сайте бело-голубых.

29-летний легионер признался, что был удивлен уровню футбола в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Честно говоря, когда ехал сюда, то думал, что здесь будет полегче», — рассказал Лаксальт о своих ожиданиях. Он подчеркнул, что в России играют на конкурентоспособном уровне.

В нынешнем сезоне на счету уругвайского защитника 12 матчей за «Динамо» во всех турнирах. Бело-голубые расположились на втором месте в турнирной таблице РПЛ после 24 туров. Команда отстает от лидирующего в чемпионате «Зенита» на три очка.

Лаксальт перебрался в РПЛ в июне 2021-го. «Динамо» выкупило игрока у «Милана» за 3,5 миллиона евро. Контракт уругвайца с бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года.