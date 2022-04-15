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Байден заявил о потере США лидерства по инвестициям в сферу исследований

Президент Байден заявил, что США потеряли лидерство по инвестициям в сферу исследований

Фото: Leah Millis / Reuters

Американский президент Джо Байден заявил, что США потеряли лидерство по инвестициям в сферу исследований и разработок, призвав расширить эту деятельность. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы государства, раньше США инвестировали 2 процента своего ВВП в исследования и разработки. «Теперь мы вкладываем менее 1 процента. США были номер один в мире в плане инвестиций в будущее. Теперь мы на девятом месте в исследованиях и разработках», — сказал Байден, добавив, что Китай три десятилетия назад был восьмым, а теперь он на втором месте. Кроме того, США догоняют другие страны.

Байден призвал изменить этот показатель, не посредством нанесения вреда другим странам, а развивая себя. Также он призвал Конгресс США принять законопроект, направленный на развитие сферы инноваций. Как отметил американский лидер, такая инициатива предполагает инвестиции в 90 миллиардов долларов в данную отрасль.

Ранее бывший постпред США в ООН Никки Хейли предупредила о банкротстве страны из-за политики Байдена. Она считает, что страна переживает худшие времена для подобной политики и теперь под угрозой будущее США. Дипломат сообщила, что траты бюджета США на треть превышают доковидный уровень, а американские власти намерены повысить налоги на 2,5 триллиона долларов.

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Марина Совина
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