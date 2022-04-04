США предрекли банкротство из-за политики Байдена

Бывший постпред в ООН Хейли предупредила о банкротстве США из-за политики Байдена

Бывший постпред США в ООН Никки Хейли предупредила о банкротстве страны из-за политики американского лидера Джо Байдена. Об этом пишет Fox News.

Дипломат оценила возросшие расходы бюджета и заявила, что Соединенные Штаты «не заботит ни финансовое благоразумие, ни экономическая мощь», от которых зависит национальная безопасность государства. Она считает, что страна переживает худшие времена для подобной политики и теперь под угрозой будущее США.

«Вместо того, чтобы отстаивать нашу свободу и жизненно важные интересы, президент Байден и Конгресс подрывают внутренние основы нашего всемирного лидерства», — отметила Хейли. По ее мнению, в настоящее время Демократическая и Республиканская партии заражены «пандемией перерасхода».

Дипломат сообщила, что траты бюджета США на треть превышают доковидный уровень, а американские власти намерены повысить налоги на 2,5 триллиона долларов. Она считает, что это грозит лишить будущего молодых граждан. «Мы знаем, чем это кончится: банкротством Америки», — подчеркнула она.

Хейли добавила, что госдолг Соединенных Штатов превысил 30 триллионов долларов и за десять лет вырос втрое. По ее мнению, он продолжит увеличиваться. Она также призвала вкладываться в сдерживание Китая, России и Ирана.

Бывший постпред США в ООН заявила, что, наращивая долг и повышая налоги, американские власти лишают денег своих граждан. В результате страна проиграет экономически, добавила она. Хейли считает, что в ближайшее время Китай обойдет США по объему ВВП.

По ее словам, следует взять расходы под жесткий контроль, прекратить выплату компенсаций и остановить «корпоративное иждивенчество». Также она считает, что необходимо ограничить торговлю с Россией, Китаем и рядом других «врагов». Она призвала перезаключить сделки с западными государствами, Японией и Индией на более выгодных для Соединенных Штатов условиях.

Ранее ведущий программы The Next Revolution на телеканале Fox News Стив Хилтон заявил, что Джо Байден нанес больше ущерба Вашингтону, чем любой его предшественник на посту главы государства. Обозреватель подчеркнул, что американский президент терпит одно фиаско за другим, разрушает экономику страны и позорит США и самого себя в заграничных поездках. Он напомнил, что Байден постыдно вывел войска из Афганистана, разрушил связи со многими странами и спровоцировал Россию. «Вот к чему привели нас эти гении международной политики с их многолетним опытом», — сыронизировал ведущий.

