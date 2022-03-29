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Байдена обвинили в нанесении ущерба США и разрушении экономики

Fox News: Джо Байден терпит одно фиаско за другим и позорит США в заграничных поездках

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден нанес больше ущерба Вашингтону, чем любой его предшественник на посту главы государства. В этом обвинил политика ведущий программы The Next Revolution на телеканале Fox News Стив Хилтон.

Обозреватель заявил, что американский президент терпит одно фиаско за другим, разрушает экономику страны и позорит США и самого себя в заграничных поездках. Он напомнил, что Байден постыдно вывел войска из Афганистана, разрушил связи со многими странами и спровоцировал Россию. «Вот к чему привели нас эти гении международной политики с их многолетним опытом», — сыронизировал ведущий.

По словам Хилтона, американский президент не укрепляет существующие альянсы, а разрушает их. «Это не Байден мобилизовал НАТО, а [президент России Владимир] Путин, которому не нравится перспектива размещения натовских ракет у себя под боком», — подчеркнул он. Журналист также указал на потерю прогресса в отношениях США с Саудовской Аравией, КНДР и Индией.

Ранее сообщалось, что оскорбления Байдена в адрес российского коллеги сочли крупнейшей оплошностью в его продолжительной политической карьере. Авторы издания The Times напомнили, что американский глава государства регулярно допускает фактологические ошибки и оговорки.

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Виктория Кондратьева
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