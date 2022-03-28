Оскорбления Байдена в адрес Путина сочли крупнейшей оплошностью в его карьере

Times назвала оскорбления Байдена в адрес Путина самой большой оплошностью в его карьере

Оскорбления президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина сочли крупнейшей оплошностью в его продолжительной политической карьере. Такое мнение высказала британская газета The Times.

Авторы издания напомнили, что американский глава государства регулярно допускает фактологические ошибки и оговорки. По их мнению, высказывания политика о Путине могут обострить дискуссию о состоянии когнитивного здоровья 79-летнего американского президента.

Ранее советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин заверил, что жесткие высказывания Байдена в адрес российского коллеги не отражают официальной позиции Белого дома. Он подчеркнул, что указанные заявления были сделаны из-за эмоций.

26 марта президент США оскорбительно высказался в адрес Путина, назвав его «мясником». Завершил свою речь американский лидер словами о том, что российский лидер «не может оставаться у власти».