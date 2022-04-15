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Стало известно о планах клуба РПЛ перейти в режим экономии

«Локомотив» планирует сократить часть сотрудников и отказаться от фарм-клуба ради экономии

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский «Локомотив» сократит часть сотрудников и откажется от фарм-клуба. Об этом стало известно изданию «Рейтинг Букмекеров».

В клубе Российской Премьер-лиги (РПЛ) решили перейти в режим экономии. По информации портала, железнодорожники близки к тому, чтобы отказаться от финансирования фарм-клуба «Локомотив-Казанка», выступающего в Футбольной национальной лиге-2.

Отсутствие фарм-клуба не помешает «Локомотиву» пройти лицензирование Российского футбольного союза (РФС) для участия в РПЛ. Обязательным является лишь наличие молодежной команды.

После 23 матчей чемпионата России в активе «Локомотива» 37 набранных очков. Команда расположилась на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.

Николай Костюков
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