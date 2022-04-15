Российский фондовый рынок открылся снижением

Индекс Мосбиржи на открытии торгов опустился на 1,85 процента

На открытии торгов российский фондовый рынок снижается. Индекс Мосбиржи в первые минуты опустился на 1,85 процента, до 2360,16 пункта, а индекс РТС — на 1,87 процента, до 923,44 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Доллар и евро демонстрируют разнонаправленную динамику. Американская валюта с начала дня снижается на 0,39 процента, до 80,58 рубля, а европейская — растет на 1,67 процента до 88,2 рубля.

Акции всех «голубых фишек» Мосбиржи снижаются. Ozon (минус 3,58 процента, до 1022,5 рубля), «Алроса» (минус 3,58 процента, до 74,54 рубля) и VK (минус 3,07 процента, до 417 рублей). Лучше всех держатся «ФосАгро» (минус 0,15 процента, до 6750 рублей), «Татнефть» (минус 1,28 процента, до 362,3 рубля) и «Северсталь» (минус 1,44 процента, до 961,6 рубля).