Вирусолог оценил вероятность введения новых ограничений по коронавирусу

Вирусолог Лукашев заявил, что предпосылок для ввода новых ограничений по коронавирусу нет

Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев оценил вероятность введения новых ограничений по коронавирусу из-за возможного роста заболеваемости. По его мнению, предпосылок для этого нет, передает ТАСС.

«Я думаю, что нет необходимости в каких-то дополнительных мероприятиях, чтобы избежать подъема, потому что он будет не сравним с февральским подъемом заболеваемости, и эта угроза не оправдывает каких-то дополнительных противоэпидемических мероприятий», — заявил ученый.

Лукашев отметил, что это в школах и детских садах ограничивать проведение выпускных мероприятий нет оснований. Он посоветовал людям из уязвимых групп населения соблюдать меры личной безопасности, в первую очередь использовать респираторы в общественных местах.

Ранее научный консультант Самарского государственного медицинского университета, главврач Клиник СамГМУ Николай Измалков заявил, что прогнозируемая в России майская волна коронавируса будет похожа на волну омикрон-штамма — высокая заразность будет компенсироваться легкостью протекания.

