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Римские бутики раскрыли условия продажи своих товаров россиянам

РИА Новости: в римских бутиках россиянам предложили платить наличными

Фото: Shutterstock

Римские бутики модных домов раскрыли условия продажи своих товаров россиянам. Соответствующий материал приводит РИА Новости.

Отмечается, что в магазинах люксовых брендов, входящих в международный холдинг LVMH (Moët Hennessy — Louis Vuitton), россиянам предложили оплачивать покупки наличными либо банковскими картами, которые зарегистрированы не в России. Основной проблемой продаж в данных бутиках является невозможность оформить российским туристам платежи по системе tax free (возврат суммы налога на добавленную стоимость — прим. «Ленты.ру»).

В то же время это не запрещает шопинг, указывается в источнике. Например, сотрудники магазина Dior предложили делать покупки без предъявления российского паспорта. «Безусловно, русские туристы могут покупать наши товары. Но они не могут претендовать на tax free», — отметили представители бутика. О той же позиции заявили в Louis Vuitton. «Нам будет очень приятно, вам будут рады», — подчеркнули они, говоря о российских клиентах.

Ранее в апреле сообщалось, что французский холдинг, в состав которого входят модные дома Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Bulgari и другие, ввел дополнительные правила на приобретение своей продукции. Согласно новой политике, россияне смогут совершить покупки в магазинах брендов при наличии гражданства другой страны. «Если вы летите в Германию на короткий срок и планируете вернуться в Россию, мы не сможем продавать вам продукцию брендов из группы LVMH. Такие условия диктуют новые санкции. Жаль, что они касаются обычных людей, а не правительства, против которого вводятся ограничения. Если у вас есть резидентство где-либо в Европе, мы с радостью вас обслужим», — сообщил менеджер гамбургского магазина Celine.

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